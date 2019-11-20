На Мальті затримали відомого бізнесмена у справі про вбивство журналістки

Поліція Мальти затримала відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенеча на яхті в морі у справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії.

Про це повідомляє The Times of Malta.

“Йорген Фенеч був затриманий у середу вранці після того, як його яхту перехопили правоохоронці Мальти”, - йдеться у повідомленні.

У поліції відмовилися коментувати новину.

Як повідомляє газета, затримання Фенеча відбулося наступного дня після того, як прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат погодився запропонувати помилування підозрюваному посереднику у резонансній справі вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії, який стверджує, що знає, хто замовив її вбивство.

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Зазначається, що Фенеч є відомим бізнесменом, який працює гендиректором Tumas Group і керує оператором електростанцій Electrogas.

За даними Департаменту аналізу даних фінансової розвідки Мальти, він також є власником дубайської компанії 17 Black, яку журналістка Галісія пов’язувала з високопоставленими мальтійськими політиками.

Ймовірно, затримання відбулося після того, як посередник дав, зокрема, викривальні показання щодо зв'язків бізнесмена із виконавцями вбивства.

Як повідомлялося, журналістка Дафна Каруана Галісія, відома своїми антикорупційними розслідуваннями, була вбита у мальтійській столиці Валлетті у жовтні 2017 року. Це замовне вбивство привернуло увагу всієї європейської спільноти.