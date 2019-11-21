Убивство журналістки на Мальті: протестувальники вимагали відставки прем’єра

На Мальті сотні протестувальників вийшли на демонстрацію, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Джозефа Муската та об’єктивного розслідування у справі про вбивство журналістки Дафне Каруани Галісії.

Демонстрація відбулася 20 листопада після затримання відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенеча, проти якого посередник, імовірно, дав викривальні покази щодо зв'язків бізнесмена із виконавцями вбивства, повідомляє Times of Malta.

"Сотні протестувальників проти корупції зібралися біля парламенту, закликаючи до справедливості для Дафни Каруани Галісії та назвавши міністрів "клоунами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, натовп скандував "Мафія! Мафія", співав державний гімн та тримав плакати з гаслом "Корупціонери вбили Дафне Каруану Галісію".

Демонстранти заблокували автомобіль міністра юстиції і секретаря парламенту, коли ті намагались залишити законодавчий орган. В результаті цього постраждала інспекторка поліції, оскільки машина переїхала їй ногу.

"Вони (демонстранти — ред.) закликали прем'єр-міністра Джозефа Муската подати у відставку після арешту власника "17 Black" Йоргена Фенеча, якого пов’язують з урядом Муската", - йдеться у публікації.

Читайте також: На Мальті затримали відомого бізнесмена у справі про вбивство журналістки

Як повідомляв Укрінформ, поліція Мальти затримала відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенеча на яхті в морі у справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії.

Зазначається, що Фенеч є відомим бізнесменом, який працює гендиректором Tumas Group і керує оператором електростанцій Electrogas.

За даними Департаменту аналізу даних фінансової розвідки Мальти, він також є власником дубайської компанії 17 Black, яку журналістка Галісія пов’язувала з високопоставленими мальтійськими політиками.

Ймовірно, затримання відбулося після того, як посередник дав, зокрема, викривальні показання щодо зв'язків бізнесмена із виконавцями вбивства.

Як повідомлялося, журналістка Дафна Каруана Галісія, відома своїми антикорупційними розслідуваннями, була вбита у мальтійській столиці Валлетті у жовтні 2017 року. Це замовне вбивство привернуло увагу всієї європейської спільноти.

Фото: timesofmalta.com