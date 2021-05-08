Макрон закликає Штати скасувати заборону на експорт COVID-вакцин

Макрон закликає Штати скасувати заборону на експорт COVID-вакцин

Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон закликав США скасувати всі обмеження на експорт вакцин проти коронавірусу та інгредієнтів для їх виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За словами французького лідера, "100% вакцин, вироблених у США, призначені для американського ринку".

"Ключовим чинником для досягнення пришвидшення виробництва вакцин для всіх країн із низькими та середніми доходами, є нарощування виробництва (вакцин - ред.)", - цитує видання звернення Макрона до лідерів країн ЄС на онлайн-перемовинах, які відбулися сьогодні.

Зазначається, що по всьому світу вже введено близько 1,25 млрд доз вакцин проти коронавірусу, однак на 29 найбідніших країн  припадає менше 1% цієї кількості.

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Як повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий обговорювати призупинення дії патентів на вакцини проти COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.

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Канада теж заявила, що відкрита до подальшого обговорення можливої відмови від прав на інтелектуальну власність на вакцини проти коронавірусу.

Фото: EPA

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