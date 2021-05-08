Макрон закликає Штати скасувати заборону на експорт COVID-вакцин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
За словами французького лідера, "100% вакцин, вироблених у США, призначені для американського ринку".
"Ключовим чинником для досягнення пришвидшення виробництва вакцин для всіх країн із низькими та середніми доходами, є нарощування виробництва (вакцин - ред.)", - цитує видання звернення Макрона до лідерів країн ЄС на онлайн-перемовинах, які відбулися сьогодні.
Зазначається, що по всьому світу вже введено близько 1,25 млрд доз вакцин проти коронавірусу, однак на 29 найбідніших країн припадає менше 1% цієї кількості.
Як повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий обговорювати призупинення дії патентів на вакцини проти COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.
Напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.
Канада теж заявила, що відкрита до подальшого обговорення можливої відмови від прав на інтелектуальну власність на вакцини проти коронавірусу.
Фото: EPA