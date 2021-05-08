У французьких Альпах зійшли лавини, семеро загиблих

Дві лавини в суботу французькому альпійському регіоні Савойя призвели до загибелі сімох людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує RTE.

Перша лавина зійшла вранці у курортному містечку Валлуар, внаслідок якої загинули четверо місцевих жителів у віці від 42 до 76 років.

Друга лавина забрала життя трьох осіб поблизу гірськолижного курорту Лес-Арк, що приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Валлуара, повідомила місцева влада.

Фото з сайту kadeshan.com