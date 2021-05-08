У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 157,5 мільйона осіб

У світі станом на ранок 8 травня кількість хворих на COVID-19 становить 157 561 260 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 135 019 266 осіб одужали, 3 284 409 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 418 826). Кількість померлих – 594 911.

На другому місці Індія – 21 892 676 інфікованих, 238 270 осіб померли. На третьому місці Бразилія із 15 087 360 хворими, померли в цій країні від коронавірусу 419 393 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 травня лабораторно підтверджено 2 114 138 випадків COVID-19, з них за добу – 8 710.

Фото: АА