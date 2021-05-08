Москва досі не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом - Білий дім

Москва досі не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом - Білий дім

Укрінформ
Російська сторона досі не надіслала офіційного підтвердження готовності президента Володимира Путіна зустрітися з американським лідером Джо Байденом.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз зустріч (з російського боку – ред.) не підтверджена», - повідомила вона.

За словами Псакі, нині відбувається процес узгодження сторонами цього питання: «Обговорення все ще триває».

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Речниця Білого дому наголосила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з Росією. «Але ми також зберігатимемо за собою можливість реагування, якщо їхні дії вимагатимуть цього», - вказала представниця адміністрації президента США.

Вона додала, що Вашингтон продовжить обстоювати свої інтереси та притягати до відповідальності російський уряд за дії, спрямовані проти Сполучених Штатів.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоб обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.

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