Москва досі не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом - Білий дім

Російська сторона досі не надіслала офіційного підтвердження готовності президента Володимира Путіна зустрітися з американським лідером Джо Байденом.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз зустріч (з російського боку – ред.) не підтверджена», - повідомила вона.

За словами Псакі, нині відбувається процес узгодження сторонами цього питання: «Обговорення все ще триває».

Речниця Білого дому наголосила, що Сполучені Штати прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з Росією. «Але ми також зберігатимемо за собою можливість реагування, якщо їхні дії вимагатимуть цього», - вказала представниця адміністрації президента США.

Вона додала, що Вашингтон продовжить обстоювати свої інтереси та притягати до відповідальності російський уряд за дії, спрямовані проти Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоб обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.