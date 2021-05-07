Данія ввела COVID-перепустки для перукарень, спортзалів і кафе

У Данії запровадили спеціальний сертифікат для населення, який підтверджує, що його власник отримав негативний тест на COVID-19 протягом останніх 72 годин або був вакцинований чи нещодавно одужав від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Local.

Як пише видання, за допомогою COVID-перепустки жителі країни можуть відвідувати такі місця, як перукарні, спортивні зали, музеї, кінотеатри чи ресторани.

Документ доступний як у паперовому, так і в цифровому вигляді. Електронною перепусткою можна скористатися за допомогою додатку для смартфонів, який отримує доступ до особистих даних про здоров'я.

На сьогодні у Данії повністю вакциновано лише 12,7% жителів, тому документ значною мірою покладається на дані про тестування, йдеться у публікації.

Щодня у країні з 5,8-мільйонним населенням проводять до 500 тис. тестів на COVID-19.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Данії зафіксовано 256 482 випадки коронавірусу, з них – 2,4 тис. летальних, одужали 243,7 тис. осіб.

У світі станом на 7 травня зафіксовано 156 751 627 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 3 271 497 смертей, одужали 134 147 428 осіб.