Речниця Білого дому Псакі може піти з посади

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що може піти зі своєї посади наступного року.

Про це вона сказала в інтерв'ю Девіду Аксельроду в подкасті The Axe Files, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

За словами Псакі, їй подобаються виклики та відповідальність на посаді, але вона обговорювала з командою президента США Джо Байдена термін в один рік роботи на посаді речниці Білого дому.

«Я думаю, що це буде час для когось іншого, щоб отримати цю роботу, за рік або приблизно через рік», — сказала Псакі.

Джен Псакі з 2011 до 2013 року працювала на посаді прессекретаря колишнього президента США Барака Обами, після цього вона стала офіційним представником Держдепартаменту. З 2015 по 2017 рік обіймала посаду помічника з комунікацій президента США Барака Обами. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Псакі пішла з Білого дому.

У листопаді минулого року Джо Байден заявив, що Псакі обійме посаду речниці Білого дому.