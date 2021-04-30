Мендель залишається речницею Президента, але тимчасово - ОП

Речниця Президента Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки речниці глави держави, але у зв'язку з реорганізацією комунікаційної роботи Офісу Президента з часом вона зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ.

Про це радник керівника ОПУ Михайло Подоляк повідомив у коментарі Укрінформу.

«Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки речниці Президента України - тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента. Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ», - зазначив Подоляк.

За його словами, комунікації ініціатив глави держави для зовнішніх споживачів потребують суттєвого посилення. «Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція речника Президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена», - наголосив радник керівника Офісу Президента.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомив про те, що Юлія Мендель залишить посаду речника Президента Володимира Зеленського після двох років роботи.