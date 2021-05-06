У перестрілці під час поліцейської спецоперації в Ріо-де-Жанейро загинули 23 особи

Під час спецоперації бразильської поліції в рамках боротьби з наркообігом на півночі Ріо-де-Жанейро в бідному районі Жакарезіньо вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули 23 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас пострілом у голову, також загинули 22 підозрюваних. Постраждали двоє пасажирів метро і двоє поліцейських.

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.

Як відомо, в червні минулого року Федеральний Верховний Суд Бразилії (STF) заборонив діяльність поліції у нетрях під час пандемії. Рішення допускає дії лише у "абсолютно виняткових випадках". Для цього агентам потрібно повідомити прокуратуру про причину операції.

Журналісти вже подали запит до поліції та місцевого депутата щодо причини спецоперації, однак відповіді поки не отримали.

Зазначимо, до пандемії силовики в Ріо-де-Жанейро час від часу проводили спецоперації щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків. Часто в таких рейдах виникають перестрілки, внаслідок чого гинуть випадкові цивільні.

Фото: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia