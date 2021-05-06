Німеччина планує досягти «кліматичної нейтральності» до 2045 року

Німеччина скорегує строки досягнення цілей повної кліматичної нейтральності, тобто спроможності не виробляти жодних парникових газів у чистому залишку.

Про запропоновані зміни до Закону про захист клімату в середу повідомили журналістам віце-канцлер, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц і міністр навколишнього середовища Свенья Шульце, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, планується до 2030 року скоротити викиди СО2 на 65 відсотків, а не лише на 55 відсотків, як це було передбачено раніше; до 2040 року – на 88 відсотків, до 2045 - на 100.

Такі амбітні цілі потребуватимуть прискорення розширення мережі відновлюваних джерел енергії. «Уся майбутня ефективність національної економіки залежить від наявності більших обсягів відновлюваної електроенергії», - сказав Щольц, уточнивши, що йдеться про всі можливі ресурси - енергію вітру на суші і в морі, сонячні ферми і сонячні батареї «на дахах» домівок громадян тощо.

Рішення адаптувати Закон, було прийнято на засіданні урядової коаліції в середу під тиском рішення Конституційного суду, який минулого тижня визнав німецький закон про захист клімату «частково неконституційним» і «недостатньо жорстким».

Реформу Закону про захист клімату планується узгодити на засіданні уряду наступного тижня. «В уряді є домовленість щодо цього», - запевнила Шульце.

За рішенням Конституційного суду, зміни до Закону з чіткими цілями зменшення викидів парникових газів на період після 2030 року треба внести до кінця 2022 року.

Згідно із Законом про захист клімату від 2019 року, обсяг викидів двоокису вуглецю на 2030 рік мав бути скорочений не менш ніж на 55 відсотків порівняно з показником 1990 року.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. «Зелена угода» ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.