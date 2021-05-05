G7 домовилася про стримування Росії через її дії біля кордонів України - Bloomberg

Міністри закордонних справ країн-членів G7 висловили занепокоєння з приводу великого нарощування Росією військ біля кордонів України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт комюніке за підсумками зустрічі глав МЗС країн-членів G7 у Лондоні.

«Ми підтверджуємо нашу зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Проте ми продовжимо зміцнювати наші колективні можливості і можливості наших партнерів для протидії і стримування поведінки Росії, яка загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, в тому числі в галузі безпеки кіберпростору і дезінформації», - йдеться у проєкті заяви міністрів.

Документ підкреслює дії Росії з «підриву демократичних систем інших країн, її зловмисну гіперактивність і використання дезінформації».

«Велика сімка» також укотре закликала РФ розслідувати використання хімічної зброї для отруєння Олексія Навального.

Як відомо, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів G7 головна увага її учасників була приділена РФ та КНР, обговорювалась також ситуація в Україні.