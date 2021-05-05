Євросоюз дає Індії €2,2 мільйона надзвичайної допомоги

Євросоюз оголосив у середу про виділення початкової суми 2,2 млн євро для допомоги найбільш вразливим верствам населення Індії, де вирує COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення початкової суми - 2,2 мільйона євро надзвичайного фінансування для відповіді на різкий сплеск випадків COVID-19 в Індії. Це фінансування допоможе ВООЗ у здійсненні 6-місячної програми допомоги пацієнтам із COVID-19 та розвинути лабораторні спроможності для тестування на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, країни-члени ЄС вже провели мобілізацію терміново необхідного медичного обладнання, включаючи кисень, апарати штучної вентиляції легень та медикаменти з Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції. Це обладнання та медикаменти вже доставлені в Індію за допомогою Механізму ЄС із цивільного захисту протягом минулого тижня.

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«Ми надаємо додаткову допомогу від ЄС для боротьби з COVID-19 в Індії. Ця допомога доповнює суттєву та швидку допомогу від країн-членів ЄС в рамках ініціативи «Команда Європи», включаючи критичні поставки кисню, вентиляторів та медикаментів протягом кількох минулих днів. Ми готові працювати разом з ВООЗ та іншими партнерами на місці для того, щоб вести спільну боротьбу у ці важкі часи, – оскільки ми є сильнішими разом», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич (Janez Lenarčič).

Як повідомлялося, 5 травня в Індії зафіксовано новий антирекорд добової смертності через коронавірус - 3 780 жертв. За добу в країні виявили 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих за весь час епідемії в країні сягнуло 20 665 148. Всього в країні з початку пандемії 226 188 людей стали жертвами COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 155 192 083 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 244 581 випадок смерті, одужали 132 633 409 осіб.

Фото: АА