Хакери здійснили потужну атаку на державні сайти Бельгії

Державні сайти, студентські мережі та телевізійні служби Бельгії у вівторок пережили безпрецедентну для цієї країни за розмахом DDoS-атаку, в результаті чого виникли відчутні перешкоди у діяльності відповідних структур.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок в бельгійському виданні VRT.

«Інтернет-компанія Belnet постраждала від кібернетичної атаки у вівторок після обіду. Це означає, що декілька державних сайтів, включаючи сайт прем’єр-міністра Александра Де Кроо та сайті податкової служби міністерства фінансів, почали працювати або надто повільно, або взагалі виявилися недоступними. Декілька засідань на рівні комісій Федерального парламенту були скасовані, і онлайн система запису на резервну чергу вакцинації була виведена з ладу на дві години. Триває розслідування інциденту для виявлення винних в нападі», - йдеться у публікації.

Першою факт кібернетичного нападу виявила сама компанія Belnet, яка зіткнулася із спамом у вигляді багатьох тисяч запитів, які практично зупинили роботу значної кількості сайтів з доменом «.be». При цьому Belnet, окрім державних установ, обслуговує також університети та інші вищі навчальні заклади. Це призвело до того, що система дистанційного навчання виявилася паралізованою.

Сама компанія-провайдер назвала цю атаку «безпрецедентною» за масштабом, хоча визнала, що під час кібернетичного нападу не була зламана або викрадена жодна база даних. Розслідування інциденту триває.

Як повідомлялося, 17 травня 2019 року Рада ЄС запровадила систему санкцій за кібернетичні атаки, що загрожують Європейському Союзу або його країнам-членам. Документ визначає рамкові умови для застосування дипломатичних заходів проти країн, які здійснюють агресивні та навмисні кібернетичні атаки проти ЄС, які потягнули важкі наслідки для країн-членів або для критично важливої європейської інфраструктури.

З моменту запровадження санкції ЄС в рамках цих рамкових умов, що передбачають заборону на подорожі та заморожування активів, були застосовані проти кількох осіб з Росії і Китаю.