Аварія з метро у Мехіко: кількість загиблих зросла до 23

Кількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до щонайменше 23 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nahanet.

«На жаль, 23 людини вже загинули», - заявила мер міста Клаудіа Шайнбаум. За її словами, серед загиблих є також діти, проте не уточнила скільки саме.

Телеканал Sky News додає, що 49 осіб були госпіталізовані. Нині на місці інциденту працюють десятки рятувальників.

Зазначається, що трагедія стала однією з найсмертельніших в метро у Мехіко з 1969 року. У 1975 році в результаті зіткнення двох потягів метро загинули 23 людини та 55 отримали поранення.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко загинули щонайменше 15 людей, ще 70 отримали травми.

Фото: Twitter/Milenio