У Генуї відкрили новий міст на місці обвалу, де загинули 43 особи

В італійському місті Генуя відкрили новий автомобільний міст, збудований на місці моста Моранді, під час обвалення якого у 2018 році загинуло 43 людини.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Deutsche Welle.

Міст під назвою Сан Джорджио завдовжки 1 кілометр має 19 прольотів. Його спроєктував архітектор Ренцо Піано, який народився в Генуї. На мосту встановлені 43 ліхтарі в пам'ять про загиблих. Будівництво мосту тривало навіть у період пандемії, будівельники працювали цілодобово без вихідних, за винятком Різдва.

За інформацією ЗМІ, у церемонії відкриття мосту в понеділок, 3 серпня, взяли участь президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Родичі загиблих, як і рятувальники, які працювали на місці трагедії після обвалення мосту, не прийшли на церемонію. Вони незадоволені тим, що компанія, яка раніше була оператором мосту Моранді, управлятиме і новою спорудою - попри те, що поганий стан мосту розслідується, як одна з причин його обвалення.

Під час церемонії мер міста Марко Буччі звернувся до родичів загиблих. "Наше послання до них дуже просте. Це більше ніколи не повинно повторитися'', - сказав він.

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Як зазначає видання, оператором старого мосту була компанія Autostrade per l'Italia, яку контролює дім моди Benetton. Раніше цього літа італійський уряд ухвалив угоду з Benetton, який погодився вийти зі складу акціонерів компанії Autostrade per l'Italia. Цю компанію, яка управляє багатьма дорогами в країні, мають націоналізувати.

Як повідомлялося, 14 серпня 2018 року в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту: впали близько 40 автівок, внаслідок чого загинули 43 особи. У лютому 2019 міська влада розпочала процес знесення мосту Моранді.

Фото: AFP