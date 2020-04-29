У Генуї збудували новий міст на місці трагедії 2018 року
Про це повідомляє Corriere Della Sera.
"Остання сталева секція споруди буда встановлена сьогодні вранці, на висоті 40 метрів над рівнем моря, завершивши будівництво 1 067-метрового мосту, що замінить міст Моранді, який обвалився 14 серпня 2018 року, забравши 43 життя", - йдеться у повідомленні.
Новий сталево-бетонний міст довжиною 1 067 метрів складається з 18 опор та буде освітлюватися 43 ліхтарями - по одному в пам'ять про кожну жертву трагедії 2018 року.
"Це особливий та символічний день для Італії. Цей міст - символ відродження, перезавантаження для всієї країни", - сказав голова уряду країни Джузеппе Конте на церемонії відкриття споруди.
Як повідомлялося, 14 серпня 2018 року в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту: впали близько 40 автівок, внаслідок чого загинули 43 особи. У лютому 2019 міська влада розпочала процес знесення мосту Моранді.
Фото: Corriere Della Sera