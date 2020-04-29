У Генуї збудували новий міст на місці трагедії 2018 року

У Генуї відкрили новий автомобільний міст, що замінив старий, унаслідок падіння якого у серпні 2018 року загинули 43 людини.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"Остання сталева секція споруди буда встановлена сьогодні вранці, на висоті 40 метрів над рівнем моря, завершивши будівництво 1 067-метрового мосту, що замінить міст Моранді, який обвалився 14 серпня 2018 року, забравши 43 життя", - йдеться у повідомленні.

Новий сталево-бетонний міст довжиною 1 067 метрів складається з 18 опор та буде освітлюватися 43 ліхтарями - по одному в пам'ять про кожну жертву трагедії 2018 року.

"Це особливий та символічний день для Італії. Цей міст - символ відродження, перезавантаження для всієї країни", - сказав голова уряду країни Джузеппе Конте на церемонії відкриття споруди.

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Як повідомлялося, 14 серпня 2018 року в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту: впали близько 40 автівок, внаслідок чого загинули 43 особи. У лютому 2019 міська влада розпочала процес знесення мосту Моранді.

Фото: Corriere Della Sera