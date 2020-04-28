Італія перетнула межу у 200 тисяч випадків коронавірусу

В Італії офіційно зафіксували перевищення порогу у 200 000 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"На сьогодні в Італії нараховується 201 505 підтверджених випадків захворювання (на COVID-19 - редю)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Італія перевищила поріг у 200 тис. випадків зараження коронавірусом.

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 2 091 новий випадок коронавірусу, 382 летальних випадки. 2 317 людей одужали

Загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 27 359. Загальна кількість людей, що одужали, - 68 941.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 096 702, з них 213 525 летальних, 938 571 особа одужала.

Фото: ANSA