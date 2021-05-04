Туреччина тестує власну систему управління вогнем

У Туреччині розробили та тестують власну систему управління вогнем VOLKAN-M.

Як повідомляє Укрінформ про успішні випробування написав на своїй сторінці у Twitter очільник директорату оборонної промисловості (SSB) Туреччини Ісмаїл Демір.

«Ми розпочали випробування системи управління вогнем VOLKAN-M на танках під час руху. Успішно проведено стрільбу з рухомого танка по нерухомій цілі», - повідомив Ісмаїл Демір.

Таким чином Туреччина реалізує намір максимального заміщення імпортних деталей та систем вітчизняними, аби зменшити свою залежність від зовнішніх постачань.

1⃣ TSK envanterindeki #M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz.



Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. pic.twitter.com/STJDHCbNv7 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2021

Як відомо, у квітні офіційний Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA). Обмеження було запроваджено проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні через закупівлю ними російських комплексів ППО С-400, що розходиться зі спільними інтересами в межах союзництва в НАТО.