США вимагають від Туреччини відмовитись від російських С-400

Сполучені Штати продовжують наполягати, щоби Туреччина відмовилась від закуплених нею в Росії систем ППО С-400, оскільки це створює цілий комплекс загроз як для американських програм озброєння, так і для взаємодії в межах альянсу НАТО.

Про це, як повідомили в понеділок у Держдепартаменті США, йшлося під час телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств США й Туреччини, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Держсекретар Блінкен закликав Туреччину відмовитися від утримання російських ракетних комплексів С-400», - зауважили в Держдепартаменті США за підсумками розмови головних дипломатів двох країн.

Блінкен також висловив підтримку попереднім переговорам між членами НАТО, Туреччиною і Грецією.

Крім того, у Вашингтоні підкреслили, що продовжують наголошувати на важливості двосторонніх відносин з Анкарою. При цьому, у США розділяють спільний інтерес до протидії тероризму, а також підтримання демократичних інститутів, інклюзивного управління та поваги до прав людини.

Обидві сторони висловили намір до посилення співпраці й підтримки політичного розв’язання конфлікту в Сирії. Водночас держсекретар висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких заручників на півночі Іраку та підтвердив позицію, що відповідальність за це несуть терористи Робітничої партії Курдистану.

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Як повідомлялося, Туреччина підписала угоду з Російською Федерацією про придбання батарей C-400 наприкінці 2017 року. США висловили занепокоєння у цьому зв’язку та заявили про можливість введення санкцій проти Анкари, однак президент Ердоган не дослухався позиції Вашингтона. Турецький лідер заявив, що угода про купівлю С-400 є кращою за системи MIM-104 Patriot, які пропонувала американська сторона.

Туреччина отримала першу партію російських систем ППО 12 липня 2019 року. У США тим часом прийняли закон CAATSA щодо протидії противникам Америки шляхом санкцій, а в липні 2019 року виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35. Станом на 2020 рік до Туреччини було доставлено чотири батареї С-400, що мали 36 пускових установок та понад 190 ракет. У грудні 2020 року США ввели санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі російських систем ППО.