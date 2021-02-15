Турецькі військові знешкодили терористів на півночі Іраку

Підрозділи ЗС Туреччини завершили проведення антитерористичної операції на півночі Іраку, в районі Гара. Було знешкоджено 53 бойовиків Робітничої партії Курдистану, що раніше вбили 13 турецьких громадян, яких тримали в заручниках з 2015 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

«Було встановлено, що у печері, яка була взята під контроль (ЗС Туреччини - ред.), було раніше застрелено 13 наших громадян. Всі причетні до цього вбивства були нейтралізовані», - повідомив міністр.

Під час операції застосовувалися БПЛА, було уражено 50 цілей, включаючи регіональний штаб РПК. За його словами, в ході операції було знешкоджено 53 терористи.

Читайте також: Туреччина почала нову антитерористичну операцію в Іраку

За даними міноборони, в район Гара було передислоковано нові підрозділи РПК, зокрема після інтенсивних дій ЗС країни в Хануці, Хафтані та інших районах.

Як відомо, підрозділи збройних сил Туреччини почали антитерористичну операцію Pençe Kartal-2 на півночі Іраку 10 лютого.