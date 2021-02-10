Туреччина почала нову антитерористичну операцію в Іраку

Підрозділи збройних сил Туреччини почали нову антитерористичну операцію на півночі Іраку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

«З метою запобігання терактам проти нашого народу та сил безпеки з півночі Іраку та забезпечення нашої прикордонної безпеки; відповідно до наших прав на самооборону, що випливають із міжнародного права, 10 лютого 2021 року була розпочата операція Pençe Kartal-2», - йдеться в заяві.

Антитерористична операція проводиться в регіоні Гара на півночі Іраку. Вона націлена проти підрозділів Робочої партії Курдистану, які продовжують діяти в регіоні.

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Як повідомлялося, наприкінці січня масштабна антитерористична операція, в якій задіяно більше тисячі силовиків, проводилася на сході Туреччини.

Фото: msb.gov.tr