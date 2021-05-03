Опозиція в Білорусі хоче провести акції протесту 9 травня

Білоруська опозиція планує провести 9 травня масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це розповів колишній міністр культури Білорусі, експосол цієї країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Через соцмережі я покличу білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко в інтерв'ю RND.

За словами ексміністра, який перебуває у вимушеній еміграції в Польщі, він сам та інші члени демократичного руху - це група експертів, "готових узяти долю країни у свої руки". Член президії Координаційної ради білоруської опозиції зазначив, що деякі представники цієї команди залишаються в Білорусі. Однак не став називати імен, указавши, що їм загрожує негайний арешт.

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Нинішні переслідування опозиції в Білорусі політик назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - заявив він.

Крім того, за словами Латушка, в Білорусі сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їх ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21-го століття. Але коли-небудь відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав опозиціонер.

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Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, України та більшістю демократичних країн світу.

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