Чехія почне COVID-вакцинацію всіх охочих 1 червня

Щеплення проти COVID-19 стане доступним для всіх громадян Чехії віком від 16 років з початку червня.

Про такі плани оголосив у відеозверненні прем’єр Чехії Андрей Бабіш, передає Укрінформ.

«У червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій», - сказав політик. Він додав, що це відбудеться в тому разі, якщо темп вакцинації буде не нижчим, ніж зараз.

З наступної середи, 5 травня, реєструватися на щеплення зможуть жителі Чехії віком від 50 до 54 років, за попередніми оцінками, це близько 690 тисяч осіб.

«Якщо запасів вакцини вистачить, ми зможемо щотижня знижувати вікову планку на 5 років», - пояснив Бабіш.

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Він нагадав, що Чехія замовила загалом майже 27 мільйонів доз вакцини (при чисельності населення 10,7 млн), з них 14 мільйонів - у компанії Pfizer/BioNTech.

За даними МОЗ Чехії, понад 2 мільйони жителів країни отримали принаймні одну дозу вакцини, а більш як 1 мільйон зробили два щеплення.

Епідеміологічна ситуація в Чехії продовжує поліпшуватися, добові показники захворюваності повернулися до рівня вересня.

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