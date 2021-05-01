Число загиблих унаслідок конфлікту Киргизстану та Таджикистану зросло до 34

Під час конфлікту на кордоні з Таджикистаном загинули 34 громадянина Киргизстану, ще 173 людини отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це інформує Интерфакс.

Раніше повідомлялося про тринадцять жертв стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні.

У МОЗ Киргизстану повідомили, що зафіксована ще одна смерть серед цивільного населення.

1-2 травня у Киргизстані оголошені днями національної жалоби.

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Як стало відомо у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільчого пункту Головний відбулися сутички, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Як повідомлялося, сьогодні президент Киргизстану Садир Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон провели телефонні переговори та домовилися про відведення військових засобів від прикордонних районів.