У двох провінціях ДР Конго оголосили «стан облоги» через ескалацію насильства

У двох провінціях ДР Конго оголосили «стан облоги» через ескалацію насильства

Укрінформ
Президент Конго Фелікс Чісекеді оголосив "стан облоги" у східних провінціях країни - Ітурі та Північне Ківу, у зв'язку з ескалацією насильства, унаслідок якого цьогоріч вже загинули сотні людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Оголошуючи рішення президента Чісекеді, речник уряду Конго Патрік Муяя сказав: "Мета полягає у тому, щоб швидко покласти край небезпеці, котра щодня вбиває наших співгромадян у цій частині країни".

Він не повідомив, які подальші заходи будуть здійснені в умовах облоги у двох постраждалих від насильства регіонах.

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Посилення нападів озброєних бойовиків та міжетнічне насильство на сході Демократичної Республіки Конго з початку року призвело до загибелі понад 300 людей, наразі урядові війська та миротворці ООН задіяні задля стабілізації ситуації на території, що багата різними мінералами.

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