Біля Фукусіми стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,8 зафіксувала у суботу метеорологічна агенція Японії біля північно-східного узбережжя країни. Землетрус стався в районі префектури Міягі, недалеко від постраждалої в результаті цунамі у березні 2011 року АЕС "Фукусіма-1".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Землетрус стався о 10.27 ранку за японським часом, на глибині 51 кілометр, за 400 кілометрів від столиці країни Токіо - повідомила Японська метеорологічна агенція (JMA). Повідомлення про ймовірність цунамі у зв'язку з подією не надходило.

Наразі не надходило повідомлень про серйозні збитки чи ушкодження, спричинені землетрусом, проте JMA попередила про можливість сильних вторинних поштовхів, а також про підвищений ризик зсувів ґрунту.

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Як повідомлялося, раніше минулого місяця Японія заявила, що скине у море забруднену воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіма, що викликало занепокоєння сусідніх країн. Зокрема, Китай заявив, що цей план є «вкрай безвідповідальним».