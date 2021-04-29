У США стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу узбережжя американського штату Орегон стався потужний землетрус магнітудою 5,3.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксовано 29 квітня о 13:58 за київським часом. Епіцентр розташовувався поблизу узбережжя штату Орегон на глибині 10 км.
Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.
Також не було оголошення про загрозу цунамі.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 27 квітня, поблизу узбережжя Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 5,7.