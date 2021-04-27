У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

Поблизу узбережжя Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 27 квітня о 05:12 за київським часом. Епіцентр розташовувався поблизу північного узбережжя країни на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

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Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня поблизу західного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6.