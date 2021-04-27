У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу узбережжя Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 5,7.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксовано 27 квітня о 05:12 за київським часом. Епіцентр розташовувався поблизу північного узбережжя країни на глибині 10 км.
Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.
Також не було оголошення про загрозу цунамі.
Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня поблизу західного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6.