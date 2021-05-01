Штати скасовують будівництво «стіни Трампа» коштом військового бюджету

Адміністрація Байдена вжила заходів для скасування всіх проєктів зведення стіни на кордоні з Мексикою, започаткованих Трампом за кошти, які передбачалися на військові потреби.

Про це йдеться в заяві заступника речника Пентагону Джамала Брауна, передає Укрінформ.

«Міністерство оборони перебуває в процесі скасування всіх проєктів будівництва прикордонних загороджень, фінансованих за кошти, які призначалися на військові місії, об’єкти забезпечення, як-от школи для дітей військових, проєкти військового будівництва у країнах-партнерах, а також на Національну гвардії та резервне обладнання», - заявив представник Пентагону.

Таким чином, за його словами, міноборони США почало вживати всіх необхідних заходів для скасування проєктів прикордонної стіни.

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«Ці дії свідчать про послідовне прагнення чинної адміністрації захищати нашу державу та підтримувати військовослужбовців і їхні сім'ї», - вказується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп стверджував, що Сполучені Штати потерпають від неконтрольованого напливу мігрантів з півдня та вимагав, аби Конгрес виділив мільярдні асигнування на будівництво стіни на кордоні. Зрештою, він розпорядився в межах своїх повноважень перерозподілити кошти на цей проєкт, зокрема, за рахунок окремих статей оборонного бюджету США.