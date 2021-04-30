У Швеції знайшли скарб віком 2500 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Цінна археологічна знахідка включає близько 50 предметів, таких як намиста, браслети та шпильки для одягу.
«Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси», - заявив картограф Томас Карлссон, автор цього випадкового відкриття.
Шведські археологи стверджують, що вкрай рідко можна виявити такий цінний скарб у лісі. Стародавні племена зазвичай залишали такі пожертви в річках або на заболочених ділянках.
Експерти припускають, що одна або кілька тварин розрили землю, під якою був скарб, залишивши багато предметів напіввідкритими. Вони датовані періодом між 750 і 500 рр. до н. н.
Ювелірні вироби з цього скрабу надзвичайно добре збереглися, як наголосив професор Йохан Лінг, викладач археології в Гетеборзькому університеті.
Фото: EPA, MATS HELLGREN/VGREGION, JOHANNA LEGA/VGREGION