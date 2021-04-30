Туреччина отримає власну вакцину восени - Ердоган

Туреччина не має труднощів з постачанням вакцини проти COVID зараз, а у вересні-жовтні поточного року в країні вже буде вакцина власної розробки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сьогодні після п’ятничної молитви в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не погоджуюсь з тим, що у нас виникнуть труднощі з постачанням вакцин. Вакцина є в достатній кількості… Наші університети та деякі фармацевтичні компанії на даний час інтенсивно працюють з місцевими вакцинами. Я говорю про це на основі обіцянки, яку вони дали мені. Вірю, що вони розпочнуть виробництво десь у вересні-жовтні», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у турецькому університеті Ерджієс, що в провінції Кайсері, в центральній частині країни, провели успішні випробування фази-1 та фази-2 вакцини проти коронавірусу власної розробки. У разі успішного проведення фази-3 вакцину можна буде запускати у масове виробництво та використання.

У ролі добровольця до випробування розробленої у країні вакцини проти коронавірусу долучився міністр промисловості Туреччини Мустафа Варанк.

Фото: AA