У Бразилії вже понад 400 тисяч смертей від COVID-19

Загальна кількість загиблих від COVID-19 у Бразилії перевищила 400 тисяч й продовжує зростати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Упродовж останніх 24 годин у Бразилії зареєстрували 3001 смерть від COVID-19, таким чином, загальна кількість загиблих сягнула 401 186 осіб”, - стверджує Сіньхуа.

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За останню добу у країні також виявили 69 389 нових випадків захворювання, таким чином загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула 14 590 678.

“Для Бразилії квітень став місяцем із найбільшою кількістю смертей від COVID-19”, - зауважується у матеріалі.

Від початку року Бразилія протистоїть новій хвилі COVID-19, що призвела до перевантаження системи охорони здоров’я у багатьох регіонах.