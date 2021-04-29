В Англії зафіксували найнижчий з вересня приріст COVID-хворих

В Англії приріст хворих на коронавірусну хворобу за підсумками минулого тижня впав до рівня початку вересня попереднього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Нові дані свідчать, що рівень захворюваності на COVID-19 в Англії знизився до найнижчого показника з вересня минулого року.

Всього у 16 776 людей виявили позитивний результат тесту на COVID-19 протягом тижня до 21 квітня.

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Це на 9% менше, ніж за попередній тиждень, а також є найнижчим тижневим показником приросту нових хворих з 2 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, у Великій Британії національна кампанія щеплень від хвороби COVID-19 досягла позначки у 25% дорослого населення, щеплених обома дозами вакцини.

За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.

Фото: PAP/Andrzey Lange