В Англії зафіксували найнижчий з вересня приріст COVID-хворих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Нові дані свідчать, що рівень захворюваності на COVID-19 в Англії знизився до найнижчого показника з вересня минулого року.
Всього у 16 776 людей виявили позитивний результат тесту на COVID-19 протягом тижня до 21 квітня.
Це на 9% менше, ніж за попередній тиждень, а також є найнижчим тижневим показником приросту нових хворих з 2 вересня 2020 року.
Як повідомлялося, у Великій Британії національна кампанія щеплень від хвороби COVID-19 досягла позначки у 25% дорослого населення, щеплених обома дозами вакцини.
За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.
Фото: PAP/Andrzey Lange