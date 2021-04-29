Болгарія видворяє ще одного російського дипломата

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон ґрата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

Дипломат повинен залишити територію Болгарії.

У відомстві також звернулися до правоохоронних органів РФ з проханням надати всебічну допомогу болгарській стороні в розслідуваннях щодо вибухів на болгарських збройних складах та отруєння трьох громадян Болгарії.

Глава МЗС Катерина Захарієва також заявила послу РФ Елеонорі Мітрофановій, щоб Москва припинила дії на території Болгарії, які не сумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Зазначається, що лише у березні Софія видворила двох російських дипломатів за шпигунство. Загалом за останні 1,5 роки Болгарія видворила шість дипломатів із Росії. Всі вони були оголошені персонами нон ґрата за шпигунство.

Як повідомляв Укрінформ, з'явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії в той час, коли там мала місце низка вибухів на військових складах. Останній з серії інцидентів стався у 2020 році у місті Казанлик.

Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чеській Республіці у 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо подібних вибухів, які мали місце на військових складах цієї країни.

А новий аналіз болгарської служби Radio Free Europe надав додаткові докази, які вказують на можливий зв'язок між російським агентством військової розвідки – ГРУ - та болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали до Болгарії.

Крім того, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ від дати вибухів 2014 року.