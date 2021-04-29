У Китаї штрафуватимуть за нівечення їжі у ресторанах

У Китаї законодавчо дозволили збирати з відвідувачів ресторанів плату за не спожиту їжу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Китайські законодавці під час сесії Постійного комітету Національного народного конгресу підтримали ухвалення закону, направленого на боротьбу з нівеченням продуктів харчування”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий закон дозволяє закладам громадського харчування додавати до рахунку відвідувачів, які залишають надмірну кількість їжі, мито за утилізацію, однак розмір цього мита повинен бути чітко зазначеним.

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“Закон набуває чинності із моменту ухвалення”, - стверджує агентство.

Сіньхуа додає, що в міських закладах громадського харчування Китаю щороку викидається близько 18 млрд кг продуктів харчування.