У Австралії зареєстрували ще два летальні випадки після щеплення

Ще двоє жителів Австралії померли за кілька днів після отримання щеплення від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що 55-річний австралієць помер від великого тромбу в легенях через вісім днів після щеплення. У його медичній історії були відсутні скарги на легені. Наразі невідомо, щеплення якою саме вакциною він отримав.

Іншим загиблим був 71-річний чоловік, який мав проблеми зі здоров’ям та отримав щеплення вакциною AstraZeneca.

Читайте також: У Канаді сталася перша смерть від ускладнень вакцини AstraZeneca

Спеціально створена експертна панель вже розпочала розслідування того, чи пов’язані ці два летальні випадки безпосередньо зі щепленням.

Нагадаємо: за кілька днів до цього Австралія вже зареєструвала перший летальний випадок тромбозу після щеплення вакциною AstraZeneca. Ще у трьох людей було виявлено важкі побічні наслідки вакцинування, але їм було вчасно надано медичну допомогу та стан вдалося стабілізувати.