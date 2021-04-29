Кількість випадків COVID-19 в Африці перевищила 4,5 мільйона

На території Африки від початку глобальної пандемії COVID-19 вже було виявлено понад 4,5 мільйона випадків інфікування новим коронавірусом.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа, про це повідомляє Африканський центр контролю та упередження хвороб.

Зазначається, що станом на вечір середи збірно країни Африки виявили 4 524 702 випадки інфікування COVID-19. При цьому недуга забрала на материку 120 802 життя.

“Південно-Африканська Республіка, Марокко, Туніс, Ефіопія та Єгипет - серед африканських країн із найбільшою кількістю хворих”, - йдеться у матеріалі.

За регіональним розподілом найбільше хворих проживає у південній Африці, а найменше - у центральній.

“Південна Африка підтвердила 1 577 200 випадків COVID-19 - найбільше серед усіх африканських країн, на другому місці - Марокко із 509 972 випадкам, а на третьому - Туніс, де виявили 303 584 хворих”, - стверджує Сіньхуа.

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Як раніше повідомляло агентство, у березні кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Африці перевищила 4 мільйони.

Фото: ЕРА