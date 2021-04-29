Кількість випадків COVID-19 в Африці перевищила 4,5 мільйона
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа, про це повідомляє Африканський центр контролю та упередження хвороб.
Зазначається, що станом на вечір середи збірно країни Африки виявили 4 524 702 випадки інфікування COVID-19. При цьому недуга забрала на материку 120 802 життя.
“Південно-Африканська Республіка, Марокко, Туніс, Ефіопія та Єгипет - серед африканських країн із найбільшою кількістю хворих”, - йдеться у матеріалі.
За регіональним розподілом найбільше хворих проживає у південній Африці, а найменше - у центральній.
“Південна Африка підтвердила 1 577 200 випадків COVID-19 - найбільше серед усіх африканських країн, на другому місці - Марокко із 509 972 випадкам, а на третьому - Туніс, де виявили 303 584 хворих”, - стверджує Сіньхуа.
Як раніше повідомляло агентство, у березні кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Африці перевищила 4 мільйони.
Фото: ЕРА