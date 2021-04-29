Байден пообіцяв, що зловмисні дії Росії матимуть пропорційні наслідки

Байден пообіцяв, що зловмисні дії Росії матимуть пропорційні наслідки

Укрінформ
Сполучені Штати націлені на зменшення напруженості у відносинах з Російською Федерацією, однак завжди відповідатимуть на зловмисну діяльність Кремля.

Про це заявив у середу президент США Джо Байден під час першого звернення до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів роботи на посаді в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується Росії, я знаю, що це викликає занепокоєння у декого з вас, але я дав чітко зрозуміти Путіну, що, хоча ми й не прагнемо ескалації, втім їхні дії матимуть наслідки», - заявив глава Білого дому.

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Він підкреслив, що його адміністрація відреагувала «безпосередньо й пропорційно» на втручання РФ у вибори в США, а також на кібератаки на американський уряд та бізнес-структури.

«Вони (росіяни – ред.) вчинили обидві ці речі, і я попередив їх, що ми відповімо, і ми це зробили», - наголосив президент США.

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Водночас він підкреслив, що його уряд також націлений працювати разом з росіянами, коли це відповідає взаємним інтересам країн. У цьому зв’язку Байден навів приклад продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-ІІІ, а також взаємодію в питаннях протистояння кліматичним змінам.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена займає послідовну позицію щодо примушення Росії припинити зловмисну діяльність проти США, союзників та партнерів.

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