Блінкен не знає, чи прийняв Путін запрошення на зустріч з Байденом
Про це він сказав CNN, передає Укрінформ.
"Я не знаю, чи прийняли вони це формальне запрошення. Але я знаю, що розмови йдуть і ми говоримо про час і дату цієї зустрічі", - заявив Блінкен.
Глава Держдепу також зазначив, що президент США Джо Байден із перших днів президентства дав зрозуміти, як буде діяти щодо РФ.
"Важливо мати можливість чітко та прямо говорити з президентом Путіним або, якщо на те пішло, з лідерами інших країн, з якими у нас є істотні розбіжності", - повідомив Блінкен.
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена зайняла жорстку позицію відносно Росії, звинувативши її у втручанні в американські вибори; масштабній хакерській атаці через програмне забезпечення SolarWinds; застосуванні забороненої хімічної зброї; вербуванні талібів в Афганістані з метою вбивства військових США та союзних країн. Крім того, офіційний Вашингтон твердо виступив на підтримку України в умовах останньої ескалації з боку РФ.
У цьому зв’язку 13 квітня глава Білого дому Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоби обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.