Блінкен не знає, чи прийняв Путін запрошення на зустріч з Байденом

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що не знає про те, чи прийняв формально Кремль пропозицію щодо зустрічі глави Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав CNN, передає Укрінформ.

"Я не знаю, чи прийняли вони це формальне запрошення. Але я знаю, що розмови йдуть і ми говоримо про час і дату цієї зустрічі", - заявив Блінкен.

Глава Держдепу також зазначив, що президент США Джо Байден із перших днів президентства дав зрозуміти, як буде діяти щодо РФ.

"Важливо мати можливість чітко та прямо говорити з президентом Путіним або, якщо на те пішло, з лідерами інших країн, з якими у нас є істотні розбіжності", - повідомив Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена зайняла жорстку позицію відносно Росії, звинувативши її у втручанні в американські вибори; масштабній хакерській атаці через програмне забезпечення SolarWinds; застосуванні забороненої хімічної зброї; вербуванні талібів в Афганістані з метою вбивства військових США та союзних країн. Крім того, офіційний Вашингтон твердо виступив на підтримку України в умовах останньої ескалації з боку РФ.

У цьому зв’язку 13 квітня глава Білого дому Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоби обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.