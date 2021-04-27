Список Магнітського: Британія запровадила санкції проти 14 росіян

У понеділок Велика Британія запровадила санкції щодо 14 росіян, пов'язаних зі справою юриста Сергія Магнітського, який загинув у московському СІЗО, і ймовірним розкраданням 230 мільйонів доларів із російського бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Санкції були запроваджені на підставі британського аналога американського «закону Магнітського», закону про санкції і боротьбу з відмиванням коштів. Закон був схвалений у 2018 році і набув чинності після виходу Британії з ЄС.

Крім росіян, до списку санкцій увійшли громадяни ОАЕ, Гондурасу, Нікарагуа і Гватемали, яких підозрюють у корупції та відмиванні грошей.

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Як відомо, Сергій Магнітський розкрив шахрайство на 230 млн дол. і заявляв про причетність російських чиновників до злочину. Він був затриманий і поміщений у СІЗО, де зазнавав катувань і за рік був доведений до смерті.