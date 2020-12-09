США ввели санкції за Актом Магнітського проти кількох країн Африки та Азії

Міністерство фінансів США застосувало глобальний Акт Магнітського для введення санкцій проти учасників корупційних схем у Киргизстані, Ліберії, Камбоджі, Палау, Китаї, а також окремо в адміністративних районах КНР – Гонконзі й Макао.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному американським мінфіном у середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У Міжнародний день боротьби з корупцією, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США покарав корумпованих суб'єктів та їхні мережі в кількох країнах Африки й Азії»,- зауважили в американському відомстві.

Зокрема, в Ліберії під санкції США потрапив сенатор, голова Юридичного комітету Сенату країни через участь у корумпованих судових процесах. У Киргизстані обмеження введені проти ексзаступника глави Митної служби країни за участь у схемах з відмивання щонайменше 700 млн доларів США. У КНР до чорного списку внесений член Консультативної конференції компартії Китаю, відомий під прізвиськом «Зламаний зуб» за організацію наркотрафіку, нелегального бізнесу азартних ігор, торгівлі людьми та інші злочини.

За зв’язок із криміналом також введені санкції проти трьох підставних організацій в Камбоджі, Гонконзі й Палау, якими керував член Компартії Китаю «Зламаний зуб».

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Як повідомляв Укрінформ, Акт Магнітського, ухвалений США й підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом Акту Магнітського було надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких порушують права людини та беруть участь у корупційних схемах.

Адвокат Сергій Магнітський помер у СІЗО Москви після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники схарактеризували як «тортури». Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну справу було заведено на нього як помсту за розкриття великої корупційної афери.