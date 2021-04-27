Штати планують розкрити нові розвіддані про ворожі дії Росії й Китаю - ЗМІ

Керівництво розвідслужб США розглядає можливість розсекретити та оприлюднити нові розвіддані про ворожі дії Росії й Китаю – на підставі минулорічного звернення одразу дев’яти командувачів американських сил на різних континентах.

Про це повідомляє в понеділок впливове видання Politico із посиланням на текст звернення американських генералів, який отримало у своє розпорядження, передає Укрінформ.

Звернення чотиризіркових генералів «упродовж останнього року викликало хвилі реакції в Пентагоні, розвідувальному співтоваристві США, а також на Капітолійському пагорбі, де воно отримало назву «36-зіркового меморандуму», зазначає видання.

Генерали, які очолюють командування ЗС США в Азії, Європі, Африці, Латинській Америці, а також військ спеціальних операцій, адресували своє звернення в.о. голови національної розвідки Джозефу Магуайєру ще в період президентства Трампа. І це було зовсім не ультиматумом, а, скоріше, закликом до розвідувального співтовариства зробити суттєві зміни в підходах на цьому напрямі, підкреслює видання.

«На жаль, ми продовжуємо втрачати можливості для з'ясування правди, протистояння спотвореній інформації, виключення неправдивих наративів та вчасного реагування на розвиток подій», - написали у зверненні генерали.

У цьому зв’язку, а також з огляду на зростаючу агресію з боку РФ і Китаю, розвідувальні служби вивчають варіанти розсекречення відповідних документів. Зокрема, підкреслюється в публікації, Росія навесні наростила масштабну присутність військ на кордонах з Україною, а Китай продовжує військову експансію в Південно-Китайському морі. Крім того, обидві країни розповсюджували антиамериканські теорії змови щодо поширення COVID-19.

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На переконання генералів, потрібно оприлюдни типередусім супутникові знімки, які можуть бути корисними для союзників і партнерів США. Крім того, військові просять прискорити процедури передачі на місця важливої інформації, яка через протоколи секретності втрачає свою оперативність.

Як повідомлялося, попередній президент США Дональд Трамп негативно сприймав будь-які розвідувальні звіти про зловмисну активність Росії. Президент Джо Байден у перші дні після інавгурації розпорядився, щоби розвідка США підготувала детальний звіт щодо діяльності РФ проти Сполучених Штатів.

Фото: www.politico.com