У Туреччині арештували понад пів тисячі ймовірних прибічників Гюлена

У ході масових арештів у Туреччині затримано 532 підозрюваних у зв'язках з організацією FETÖ, очолюваної Фетуллахом Гюленом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bursa Haber.

"Операції із затримання підозрюваних у зв'язках з FETÖ проведено у 62 провінціях", - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, рішення про утримання під вартою прийнято стосовно 532 осіб.

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Як відомо, влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетуллаха Гюлена, який перебуває в добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. Тоді загинула 251 особа та близько 2200 дістали поранення.

Фото: AA