В Анкарі та Стамбулі провели операцію із затримання учасників FETO

У столиці Туреччині та найбільшому мегаполісі країни Стамбулі сили безпеки провели операції із затримання учасників організації FETO.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на СNN Türk.

«У Стамбулі було видано розпорядження про утримання під вартою 23 підозрюваних, котрі були визнані користувачами ByLock, зашифрованої програми зв'язку FETO», - повідомляє телеканал.

Серед 23 затриманих посадовці зі складу поліції, лікарі з державних та приватних медичних закладів, вчителі, викладач курсу вивчення Корану, держслужбовці, юрист.

Крім того, головна прокуратура Анкари видала розпорядження про тримання під вартою 25 підозрюваних, раніше звільнених з державної служби, які були задіяні в структурі FETО.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року суд в Анкарі виніс вироки ключовим учасникам держперевороту в Туреччині 15 липня 2016 року.

Організація FETO і її лідер, що перебуває в добровільному вигнанні у США, Фетуллах Гюлен звинувачуються Анкарою в організації путчу 15 липня 2016 року, в результаті якого 251 людина загинула і близько 2200 дістали поранення.