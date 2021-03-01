Тихановська домовлятиметься у Швейцарії про арешт рахунків білоруських чиновників

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська під час свого візиту до Швейцарії домовлятиметься з владою цієї країни про арешт можливих рахунків білоруських чиновників, причетних до насильства проти демонстрантів.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи має намір вона порушувати тему арешту можливих рахунків, Тихановська сказала: «Так».

Вона додала, що відповідні органи деяких держав, зокрема США, у рамках розслідування займаються пошуком зарубіжних активів чиновників.

«З цього приводу має бути проведено розслідування. Цим зараз всерйоз займаються відповідні органи деяких держав, зокрема США», - сказала Тихановська, відповідаючи на запитання, чи є такі рахунки у Лукашенка.

«Ми цінуємо продовження Федеральною радою Швейцарії фінансових санкцій проти 15 осіб, серед них Олександра Лукашенка та його сина Віктора. Це важливий крок, але ми очікуємо і більш відчутні санкції, що і плануємо обговорити під час візиту», - зазначила вона.

Як повідомлялося, після президентських виборів у серпні 2020 р Світлана Тихановська була змушена покинути країну й отримати притулок у Литві. Вона зробила це під тиском влади. У Білорусі проти неї порушено кримінальні справи за заклики до повалення конституційного ладу, створення екстремістського формування і керівництво ним.

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що станом на 15 лютого в Білорусі вже 256 в'язнів совісті.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: Телеграм Світлани Тихановської