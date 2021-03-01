У Молдові стартувала COVID-вакцинація

Сьогодні, 1 березня, розпочинається перший етап вакцинації проти COVID-19 в Республіці Молдова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

За даними Міністерства охорони здоров'я, праці й соціального захисту, перший етап вакцинації проти COVID-19 включає вакцинацію медичних працівників, персоналу та осіб, які перебувають у притулках і центрах тимчасового або довготривалого розміщення.

Відзначається, що 26 лютого міністерство отримало повідомлення від платформи COVAX, яке підтверджує поставку першої партії вакцин проти COVID-19 для Республіки Молдова. У період з 28 лютого до 3 березня в країну прибудуть ще 14 400 доз вакцини AstraZeneca.

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Вакцина AstraZeneca пройшла попередню кваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я і зареєстрована в Республіці Молдова Агентством з ліків і медичних засобів 26 лютого.

Ефективність вакцини 60-90%, інтервал прийому 4-12 тижнів. Наразі вакцину AstraZeneca схвалено більше ніж у 50 країнах.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня Філіппіни розпочали власну програму вакцинації населення від COVID-19. Першими щеплення китайським препаратом від Sinovac Biotech отримали медики.