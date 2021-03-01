В США награждают победителей кинопремии «Золотой глобус-2021»

В Соединенных Штатах началась 78-я церемония награждения победителей кинопремии «Золотой глобус», которая в этом году проходит в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

Трансляція події проходить одразу з двох великих міст США – Нью-Йорка на Атлантичному узбережжі й Лос-Анджелеса на березі Тихого океану, повідомляє Укрінформ.

Прямий ефір з церемонії забезпечує американський телеканал NBC. Водночас інтернет-видання E! News провело попереднє шоу – включення з номінантами престижної премії перед початком офіційного оголошення переможців.

Цього року ведучими на важливій для світової кіноіндустрії церемонії виступають американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей та Емі Мередіт Полер.

Традиційно очікується оголошення переможців у 25 номінаціях, а також лауреатів престижних премій імені Сессіля Б. де Мілля, а також імені Керол Бернет.

Нагадаємо: американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.