У США готуються оголосити переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»

У США готуються оголосити переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»

Укрінформ
Організатори престижної американської кінопремії «Золотий глобус» у неділю готуються оголосити переможців 78-ї церемонії у 25 представлених номінаціях.

Сам захід проведуть у віртуальному форматі з онлайн-трансляцією з Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, передає власний кореспондент Укрінформу.

Ці два міста обрані невипадково. Таким чином організатори хочуть об’єднати Америку «від узбережжя до узбережжя» у найскладніший для кіноіндустрії рік пандемії. Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей - з атлантичного узбережжя, а також Емі Мередіт Полер – у місті, що омиває Тихий океан.

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Очікується, що на додаток до 25 представлених цього року номінацій, будуть вручені додаткові нагороди. Так, видатна голлівудська акторка Джейн Фонда отримає премію Сессіля Блаунта де Мілля, а сценарист та режисер Норман Лір буде нагороджений премією Керол Бернет.

Нагадаємо: американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми.

Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

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