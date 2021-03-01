У Росії за місяць нарахували ще понад 170 «екстремістів» – ЗМІ

За лютий 2021 року в список «екстремістів і терористів» у Росії внесли 174 особи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням незалежне російське онлайн-видання «МБХ медиа».

Повідомляється, що це рекордний показник з серпня 2018 року, коли в список внесли на одну людину менше.

"За весь час спостереження це дійсно рекорд. У найперший місяць спостереження я почав не з першого числа, а з шостого, і за перші шість днів серпня 2018 було додано, судячи з вебархіву, мінімум дев'ять осіб. Тобто лютий 2021 року - це рекордний місяць після серпня 2018-го", - розповів творець телеграм-каналу з моніторингу змін реєстру програміст Іван Шукшин.

Нагадаємо: Росфінмоніторинг вносить до «екстремістів» громадян, обвинувачених у порушенні статей Кримінального кодексу Росії, пов’язаних з терористичною або екстремістською діяльністю.

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У списку часто опиняються блогери, журналісти, активісти, студенти, членів релігійної організації «Свідки Єгови» та інші.

Нагадаємо: у лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний по справі «Ів Роше». З урахуванням часу, проведеного у СІЗО і під домашнім арештом, Навальний повинен буде провести у колонії два з половиною роки.

Кілька днів тому Навального етапували з СІЗО «Матросская тишина». 27 лютого джерела кількох ЗМІ повідомили, що опозиціонера нібито відправили у ВК-2 у Володимирській області, де раніше відбував покарання Костянтин Котов.